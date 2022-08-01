В офисе Зеленского заявили, что Киев и Вашингтон настаивают на его разговоре с Байденом

Киев и Вашингтон настаивают на разговоре Зеленского с Байденом Фото: REUTERS

Украинская и американская стороны считают необходимым провести разговор между президентом США Джо Байденом и лидером Украины Владимиром Зеленским, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Вместе с Джейкобом Салливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным он провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Как сообщил глава офиса Зеленского, Киев проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте и нуждах украинской армии.