Минобороны России обвинило Киев в очередных преступлениях против мирных граждан

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев Фото: пресс-служба Минобороны России

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию зафиксировал очередные случаи преступлений киевского режима против мирных граждан, заявил руководитель штаба, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Северске на территории детского сада «Золотая рыбка» подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь. В Одессе на крыше театра музыкальной комедии украинскими вооруженными формированиями размещены расчеты ПЗРК, а на прилегающей территории общежития экологического университета – тяжелое вооружение и бронетехника», – сообщил он на брифинге.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что в Черкассах в частных домовладениях украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, не эвакуировав при этом из домов местных жителей. Также штабу по гуманитарному реагированию известно, что в Днепропетровской области украинские боевики заминировали железнодорожный и автомобильный мосты между населенными пунктами Черненково и Новоскелеватое. По словам начальника центра управления обороной, переправу планируют взорвать, обвинив в этом российские войска и силы ДНР.

«Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», – добавил Мизинцев.

Как подчеркнул руководитель Межведомственного координационного штаба, российские военные в ходе спецоперации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и относятся к мирному населению исключительно гуманно. За минувшие сутки, отметил он, без участия украинских властей из опасных районов были эвакуированы 24 468 человек, в том числе 3 512 детей. Всего же с начала спецоперации эвакуированы 3 027 446 человек.