В ВШЭ спрогнозировали курс доллара на начало осени 2022 года Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

К концу июля российская валюта начала сдавать свои позиции и уступать доллару. Эксперты полагают, что в августе тенденция сохранится. Доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук спрогнозировал, какой курс ждать осенью 2022 года.

На валютные колебания сказываются ограничения ЦБ, новые валютные правила, еще не отлаженный параллельный импорт. К тому же, ограничения на съем валюты сдерживал падение рубля.

Еще один фактор в поддержку отечественной валюты – это налоговой период, который завершился в июле. А еще выплаты дивидендов, что требовало продажи долларовой выручки.

А дальше рубль уходит в падение. Понижающаяся ключевая ставка ЦБ тоже позволит ослабить российскую валюту.

- Тенденция ослабления национальной валюты может сохраниться в ближайший период времени, при том, что существенных фундаментальных причин для ослабления рубля не наблюдается. Однако это будет носить плавный характер, - говорит эксперт «Российской газете».

В итоге уже к началу осени он прогнозирует курс доллара в границах 63-65 рублей, а евро – на два рубля выше.

Такие показатели будут благоприятны для экспортеров и бюджета, пишет Свободная пресса.

Тем временем Центробанка России продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года.

- У нас же все-таки не экономический кризис, а геополитический. А геополитика может длиться годами, а может решиться в полгода-год. Условно говоря, если через месяц-два-три процесс начнёт нормализовываться, то они могут перенести дату с 9 марта 2023 года на 1 января 2023 года, - сказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.