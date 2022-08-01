В США захотели будущего без Байдена Фото: REUTERS

Президенту Соединенный Штатов Джо Байдену нужно покинуть занимаемый пост, поскольку под его руководством государство оказалась в тяжелой ситуации. Об этом в статье для New York Post пишет бывший глава горсовета Нью-Йорка, демократ Эндрю Стайн.

- Байден достойно служил Америке на протяжении почти шести десятилетий. Но сейчас в качестве последней услуги ... для своей страны он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов, - сказано в публикации.

Отмечается, "элегантная отставка" возможно при условии, если глава государства признает себя "переходным лидером" и добровольно объявит о сложении полномочий до осенних промежуточных выборов.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявлял, что "США движутся в ад". Виной всему, по мнению бывшего президента страны, действия нынешней администрации. Он считает, что действующий глава государства Джо Байден победил на президентских выборах, поскольку они были "мошенническими".