Раскрыты две песни Юры Шатунова, которые сводили с ума поляков в 90-е годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень популярности исполнителя Юрия Шатунова был настолько велик, что любили его не только фанаты в России, но и в Польше.

Как рассказал заместитель главного редактора "Комсомольской правды" Павел Садков на YouTube-канале газеты, песни любимца публики одинаково воздействовали на россиян и поляков за счет сочетания беззащитности и одновременно крутости музыканта.

- В начале 90-х я был в Польше, работал помощником учителя русского языка в пионерлагере. Нас повели на дискотеку. И в Польше вся дискотека просто умирала от "Ласкового мая". "Белые розы" и "Розовый вечер" - по этим двум песням поляки просто сходили с ума, - подеился воспоминаниями журналист.

Также телеэксперт Антон Беккужев высказал предположение, что миловидная внешность Шатунова тоже сыграла свою роль.

Ранее сообщалось, что скоропостижная смерть Юрия Шатунова оказалась полна не только горечи, но и загадок. Официальный представитель певца Аркадий Кудряшов, который провел с ним последние часы жизни, разослал по СМИ короткое сообщение: "Сегодня ночью в карете "скорой помощи" сердце Юры остановилось". Говорить подробнее помощник отказался: мол, занят - едет в морг, собирает все необходимые документы. Однако, неожиданно заговорили врачи, и тут выяснилось, что артист скончался на больничной койке.