Шольц заявил об отправке Украине вооружения, которого еще нет у немецких военных

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Германия поставляет Киеву новейшее вооружение, часть из которого нет даже в Вооруженных силах ФРГ. Об этом заявил изданию изданию Globe and Mail немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Мы дошли до более сложных и ценных систем. Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, радарные системы артиллерийской наводки, - уточнил Шольц. - Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии".

Политик добавил, что ведется обучение украинских военных, чтобы они могли использовать новое вооружение.

Как писал сайт kp.ru, Олаф Шольц заявил, что Берлин готов дать Киеву гарантии безопасности. По его словам, порядок предоставления таких гарантий обсуждается в "Большой семерки" (G7).

Шольц отметил, что данный вопрос также обсуждается с Украиной. По его словам, "это еще далеко не оконченный процесс".

Напомним, ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники сообщила, что Олаф Шольц якобы задерживает поставку Киеву 11 систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые украинские власти планируют приобрести напрямую у немецкого производителя.

Как сообщается в публикации, запрос с украинской стороны был направлен еще в начале июля этого года. Министерство экономике ФРГ дало положительное заключение, однако итоговое экспортное разрешение должны выдать в Ведомстве федерального канцлера, а это решения за три недели так и не было принято.