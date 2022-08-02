Юрист Соловьев предупредил о мошенниках, активизировавшихся в летние отпуска Фото: Александр Подгорчук

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о мошенниках, которые активизировались в период летних отпусков. Он активно используют относительно новую схему обмана, убеждая граждан, что звонят из крупнейшего банка страны.

Звонок поступает с номера 495, но пока этот номер не определяется как спам или потенциальной угрозой.

После того, как человек отвечает на звонок, его соединят с голосовым помощником, который сообщает, что в банк поступила заявка на смену телефонного номера клиента. Предлагается нажать клавишу, чтобы выбрать дальнейшие действия, но какую бы цифру не нажал человек, он все равно попадает на оператора.

- «Сотрудника банка» называет имя клиента и сообщает о наличии заявки на изменение телефонного номера. Чтобы все уточнить, предлагает дождаться смс от банка, — пояснил собеседник RT.

Вскоре действительно приходит сообщение из банка с кодом, именно его и просят озвучить мошенники. Хитрость заключается в том, что человек ожидает код для операции по смене номера телефона, а мошенники тем временем могут воспользоваться его банковской картой и совершить перевод средств и единственный недостающий блок информации – это как раз код, который они хитрым способом пытаются выманить у клиента.

-Ни в коем случае не вводите код из этого смс и не продолжайте разговор с мошенниками, — заключил юрист.

По данным Центробанка, за первый квартал 2022 года мошенники, в первую очередь телефонные, похитили у клиентов банков РФ 3,3 млрд руб., что почти на 14% больше, чем годом ранее, пишет Свободная пресса.

Эксперты советуют не вступать в диалог с "представителями банков" и не пугать их юридическими терминами. Это все равно ничего не даст. Потому стоит применять простой и действенный метод — не озвучивать лишней информации и максимально быстро прекратить разговор, пишет Life.