Страницу Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" взломали

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Злоумышленники взломали страницу заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте" и воспользовались этим для публикации заявлений, которые в действительности политик не произносил. Об этом сообщил журналистам помощник Медведева Олег Осипов во вторник, 2 августа 2022 года.

По его словам, последний пост в указанной соцсети, который публиковал замред российского Совбеза, касался празднования Дня Военно-морского флота России.

Взломщиков страницы политика в социальной сети уже ищут, заявил помощник Медведева. Осипов добавил, что этим занимается как администрация соцсети, так и те, "кому положено".

"С тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - подчеркнул Осипов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Соединенных Штатов вернуться к переговорам по продлению Договора об ограничении стратегических и наступательных вооружений. По мнению политика, продление ДСНВ нецелесообразно в нынешних условиях.