В Вологодской области в домах многодетных семей установят пожарные извещатели

Автономный пожарный извещатель даже при незначительном задымлении издает громкие резкие звуки.

«В этом году сделаем безопасными дома 900 многодетных семей Вологодчины. Программу будем продолжать и в следующие годы. До конца 2024 года бесплатно установим оборудование у всех многодетных семей, проживающих в домах с печным отоплением. Установка извещателей уже доказала свою эффективность и помогает предотвращать трагедии, сохраняя жизни вологжан», - написал Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в социальных сетях.

Эффективность извещателей в регионе проверили за три предыдущих года, за это время добровольное пожарное общество на средства областного гранта установило около 2 тысяч извещателей. Сейчас решено ускорить эту работу. В общей сложности устройства установят в домах 4268 многодетных семей. Необходимые для этого 7,5 миллионов рублей предусмотрены в областном бюджете.