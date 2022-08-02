Беженцам с Украины в Свердловской области предоставят интернаты

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 августа 2022 года заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что одиноким пожилым людям и инвалидам, которые прибыли в регион с территории Украины, предоставят места в интернатах. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Родственникам, которые могут помочь своим родным, нужно оформить российское гражданство, а также найти работу и получить жилье, после чего оформить все необходимые документы.

Многие переезжают с Украины в Свердловскую область семьями. Пока часть беженцев размещают в трех временных пунктах пребывания. Они находятся в городах Нижний Тагил, Нижние Серги и Первоуральск.

Напомним, что в первый день августа Павел Креков вместе с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым посетили пункт временного размещения беженцев с Украины на базе отдыха «Соловьиная роща», которая расположена под Тагилом. Здесь политики обсудили вопросы по дальнейшей помощи людям.