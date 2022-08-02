Посол ЛНР в России Мирошник допустил насильственный вывоз Киевом жителей Донбасса

Родион Мирошник Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Украина может начать насильственный вывоз жителей Донбасса, считает посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

«Требования об «обязательной эвакуации» Украиной жителей с освобождаемых территорий – это стремление к делигитимизации готовящегося референдума. После того, как четверть территории Украины уже освобождена из-под контроля украинского режима, у Зеленского вспомнили о населении, которое остается без их контроля, и решили экстренно и в обязательном порядке их переселять с освобождаемые территорий. Не исключается, что переселение будет производиться насильно», – написал он в Telegram.

Как отметил дипломат, вывоз мирного населения из зон боевых действий – процесс естественный, однако сейчас Киев пытается сделать так, чтобы жители не просто выехали, но и не вернулись. По мнению Мирошника, украинские власти волнуют не люди, а то, что им предоставят возможность самоопределения, то есть участие в референдуме. Посол заявил, что мирное населении все-таки примут участие в голосовании на референдуме, и «марионеточный режим Зеленского» этому помешать не сможет.