Шойгу заявил, что российская ПВО за июль 2022 года спасла тысячи мирных жителей

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России за июль 2022 года сбили в ходе спецоперации 34 самолета противника, перехватили 39 ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и 226 снарядов залпового огня, благодаря чему были спасены тысячи жизней, сообщил сегодня, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российские Вооруженные силы продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах от средств воздушного нападения противника. Только за июль 2022 года было сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей", - заявил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Также он отметил, что российские военные участвуют в налаживании мирной жизни в Донбассе и на Украине. Кроме этого, Шойгу рассказал об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР за последние дни.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2022 года можно прочитать здесь.