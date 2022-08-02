В Тюменской области на рынке труда ситуация стабильная

По данным на 26 июля в Тюменской области численность безработных 2022 года составляла 4 тысячи 230 человек – это почти вдвое меньше, чем на аналогичную дату 2021 года.

«В целом мы видим, что за период с марта по июнь безработица в регионе практически не росла, а сейчас наблюдается ее снижение. Создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест продолжает оставаться важнейшей задачей бизнес-сообщества, а также региональных и муниципальных органов власти», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«С начала текущего года количество вакансий сохранялось на уровне около 24 тысяч, а с мая и по настоящее время наблюдается рост их количества», – сообщил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Для обеспечения стабильности на региональном рынке труда планируется создание свыше 2,4 тысячи временных рабочих мест на предприятиях, работники которых находятся под риском увольнения, с компенсацией части расходов по оплате труда на протяжении трех месяцев.

Кроме того, запланировано создание более 1,4 тысячи рабочих мест в рамках программы организации оплачиваемых общественных работ. По данным на конец июля, уже созданы 1 тысяча 219 мест на общественных работах, трудоустроено более тысячи человек.