Пленный боевик “Азова” рассказал о людоедстве в полку Фото: REUTERS

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных боевиков сообщил в Верховном суде России, что в украинском нацполку "Азов"* практиковалось людоедство.

"В "Азове"* практиковалось людоедство. Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков", - уточнил Волков.

Волков рассказал, что, попав в плен, боевики "Азова"* сформировали особую касту, с презрением относясь к другим пленным украинским военным.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц сообщал о жестоком конце батальона “Азов”*.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2022 года можно прочитать здесь.

* батальон "Азов" признан в РФ террористической организацией, запрещенной на территории России