Nieuwsblad: в Бельгии заморожены российские активы на сумму 50,5 млрд евро

В Бельгии заморозили более 50 млрд евро российских активов Фото: Shutterstock

Бельгия за полгода заморозила российские активы на общую сумму 50,5 млрд евро. Об этом сообщает издание Nieuwsblad со ссылкой на Минфин королевства.

Эти средства принадлежат физическим лицам, организациям и компаниям, против которых введены санкции после начала специальной военной операции России на Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что на Францию, Бельгию, Австрию, Германию, Ирландию и Люксембург приходится большая часть замороженных в государствах Евросоюза российских активов.

По его словам, Австрия, Бельгия, Люксембург и еще три страны ЕС заморозили активы России на сумму 12,7 миллиарда евро, в то время как другие сообщили, что они арестовали небольшие суммы или вообще не арестовали их.

Еврокомиссар уточнил, что всего в Евросоюзе заморожены 13,9 миллиарда евро российских активов.