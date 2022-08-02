Амурская область отправила в Амвросиевский район ДНР детское питание и портфели для первоклассников

Амурская область отправила в Амвросиевский район Донецкой Народной Республики груз гуманитарной помощи – детское питание и портфели для первоклассников. Кроме того, амурчане передали комплекты специального белья для инвалидов. Глава региона Василий Орлов поблагодарил земляков за поддержку и неравнодушие.

- Амвросиевский район ДНР получил детское питание для 162 малышей и 255 портфелей первоклассникам от Амурской области, так же в гуманитарном грузе - абсорбирующее белье для 46 лежачих инвалидов, - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов. – Все это мы закупили по просьбе органов социальной защиты района за счёт благотворительных средств, которые пожертвовали жители Амурской области. Благодарен каждому, кто перечислил деньги на специальный счет, наша с вами поддержка очень важна людям.

Регион взял шефство над Амвросиевским районом в июне этого года. В ДНР отправилась рабочая группа правительства Приамурья, которая помогла определиться – какая помощь требуется в первую очередь. В течение недели детское питание и подгузники будут распределены по семьям. Портфели с необходимыми для учебы канцтоварами торжественно вручат первоклассникам накануне учебного года.

Ранее амурчане уже собрали и отправили в ДНР 60 тонн гуманитарного груза. На сайте правительства Амурской области опубликован номер счета, на который все желающие могут перечислить деньги в помощь жителям Донбасса. Среди тех, кто уже оказал поддержку, - и предприниматели, и простые граждане. В числе благотворителей много крупных предприятий, которые за один раз перевели на счет более миллиона рублей.