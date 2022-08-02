Захарова считает, что Украина повышает ядерные риски

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия продолжит предпринимать все от нее зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от нападений ВС Украины, заявила сегодня, 2 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия продолжит делать все от нее зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от украинских нападений", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Также дипломат добавила, что "еще никогда в истории действующие АЭС не подвергались столь регулярным и остервенелым атакам".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2022 года можно прочитать здесь.