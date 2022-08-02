Глава МИД Китая заявил, что в США пытаются бросить вызов суверенитету КНР над Тайванем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты бросают вызов суверенитету Китая над Тайванем и умышленно стремятся создать инцидент в Тайваньском проливе. Об этом член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И заявил сегодня, 2 августа, в ходе своей рабочей поездки по государствам Средней Азии.

"Отдельные лица в США постоянно бросают вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня, выхолащивают политику "одного Китая" и даже умышленно пытаются искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе", - цитирует его заявление на сайте МИД КНР.

Ранее МИД Китая обвинил США в затягивании конфликта на Украине для ослабления России. Вашингтон продолжает "подливать масла в огонь", несмотря на призывы Европы и мирового сообщества прекратить боевые действия, считают в ведомстве.

Также ранее Китай обвинил эсминец США во вторжении в территориальные воды КНР. Американский корабль замечен рядом с архипелагом Сиша.