Испания отказалась поставлять Украине танки Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Испании отказались направлять Украине танки Leopard, об этом сегодня, 2 августа, сообщили в министерстве обороны королевства.

Речь идет о десяти бронемашинах Leopard 2A4, которые должны были поступить в распоряжение ВСУ, если Киев выполнит ряд условий.

Танки находились на складах и не использовались военными Испании. При этом Мадрид предлагал киевским властям профинансировать обновление машин на территории Испании за счет средств Европейского фонда поддержки мира.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2022 года можно прочитать здесь.