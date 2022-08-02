Путин назвал создание системы работы с отходами болевой точкой России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создание системы работы с твердыми бытовыми отходами (ТБО) является одной из болевых точек России, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО) Денисом Буцаевым.

«Задачи у компании весьма прозаические, казалось бы, – организация работы, создание системы работы с твердыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек, которая касается качества жизни миллионов людей», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

По словам президента, что этот вопрос относится и к социальной, и к экономической сфере одновременно. Как отметил Путин, в России ранее была создана система мер поддержки деятельности операторов ТБО.

В свою очередь Буцаев обратил внимание, что отрасль ТБО «большая, сложная и не всегда прозрачная». Гендиректор «Российского экологического оператора» подчеркнул необходимость цифровизации этой сферы. Сейчас, по его словам, в РЭО создается система мониторинга, которая бы позволяла принимать правильные управленческие решения на разных уровнях – начиная с муниципалитетов и заканчивая федеральным уровнем. Инициатива была поддержана президентом.