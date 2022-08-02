Минобороны России сообщило об уничтожении до 250 наемников "Иностранного легиона" под Николаевом

Игорь Конашенков, фото: архив Минобороны РФ

ВС России нанесли авиаудар по месту дислокации украинского "Иностранного легиона", ликвидировав до 250 наемников, сообщил сегодня, 2 августа, в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского "Иностранного легиона" в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники", - уточнил Конашенков.

Также он рассказал, что российская авиация уничтожила до 500 украинских военных в Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием. Конашенков добавил, что удары были нанесены по населенным пунктам Мерефа и Чугуев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2022 года можно прочитать здесь.