Путин обсудил с Пашиняном реализацию соглашений по Карабаху Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, в частности реализацию трехсторонних соглашений.

«Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – говорится на сайте Кремля.

Стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая президент России поговорил по телефону с премьер-министром Армении. Стороны обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху.

В ходе беседы армянский премьер рассказал о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Кроме того, были рассмотрены вопросы двусторонних отношений и выражен настрой на тесное взаимодействие.