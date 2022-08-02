Канада расширила список санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власмти Канады расширили список санкций в отношении России, добавив в него 40 физических и 17 юридических лиц.

«Чтобы усилить давление на российскую военную машину, Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций. Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения полного расследования нарушений международного права на территории Украины», – говорится на сайте правительства королевства.

Как отмечается в сообщении, новые санкции являются примером усилий Оттавы защищать суверенитет Украины. Кроме того, Канада вместе со своими партнерами изучает варианты новых ограничений против России, сообщили в правительстве страны.

Как писал сайт KP.RU, в середине июля Канада добавила металлургию, машиностроение и транспорт в антироссийский санкционный список.