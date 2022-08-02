Французский волонтер Адриан Боке рассказал о жестоком убийстве пленного российского офицера «азовцами»*

Французский волонтер Адриан Боке рассказал об убийстве украинскими боевиками пленного российского офицера. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Французский волонтер Адриан Боке, который приезжал на Украину в качестве волонтера в марте и апреле, стал свидетелем жестокой расправы боевиков над российским офицером. Об этом Боке рассказал в эксклюзивном интервью kp.ru.

По словам волонтера, российских военнопленных привезли в ангар в пригороде Бучи, где боевики батальона «Азов»* разгружали полученные от волонтеров в обмен на обеспечение безопасности медпрепараты.

«Подъехало авто с российскими военнопленными. У некоторых были простреляны ноги. В то же мгновение украинские военные попросили нас покинуть ангар. Когда я уже садился в машину, я увидел, как один из «азовцев» выпустил пулю в голову русскому пленному, который за несколько секунд до этого ответил, что он офицер», - рассказал Адриан Боке.

Боке также рассказал о «странностях», которые он видел в Буче. В частности, волонтер обратил внимание на то, что руки некоторых лежащих на обочине дороги трупов были связаны чистой белоснежной тканью. Адриан Боке расценил это как доказательство того, что руки убитым связали после того, как эти люди были расстреляны, чтобы организовать постановочную съемку.

Ранее о зверствах украинской стороны в отношении российских военнопленных рассказывал спецкор «Комсомолки» Александр Коц, подробности здесь на kp.ru.

*Организация признана террористической, запрещена в России.