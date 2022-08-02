Адриан Боке рассказал, что бойцы «Азова»* забирали лекарства у волонтеров в обмен на «безопасность»

Французский волонтер Адриан Боке рассказал, как украинские боевики вымогали лекарства в обмен на обеспечение безопасности. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Украинские боевики из батальона «Азов»* заставляли волонтеров отдавать им лекарства, в том числе сильнодействующие вещества. Об этом в эксклюзивном интервью kp.ru рассказал бывший французский военный Адриан Боке, который приезжал на Украину в качестве волонтера в марте и апреле.

По словам Боке, украинские военнослужащие настойчиво предлагали охранять волонтеров в обмен на медицинское оборудование и лекарства, которые те привезли для гражданского населения. При этом украинские военные были без бронежилетов и аптечек, многие были вооружены обычными охотничьими ружьями.

«Мы неоднократно им говорили, что эти лекарства предназначены для гражданских, детских домов. Но в какой-то момент некоторые бойцы «Азова» дали нам понять, что если мы хотим безопасно перемещаться в рамках гумконвоев, то они должны пользоваться нашей помощью», - рассказал Боке.

Французский волонтер добавил, что среди лекарств, которые попали в руки украинских боевиков, были и сильнодействующие препараты, в частности, морфин.

«Огромное количество морфина я раздал украинским военнослужащим, в частности, бойцам «Азова»*, - рассказал Адриан Боке.

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