Официальный курс доллара на 3 августа 2022 года составил 60,16 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России установил на 3 августа 2022 года официальный курс доллара на уровне 60,1595 рубля, что на 1 рубль 89,11 копейки меньше показателя на предыдущую дату.

Официальный курс евро на ту же дату ЦБ РФ понизил на 1 рубль 98,12 копейки - до 61,2656 рубля.

По информации на 16:03, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи сегодня, 2 августа, падал на 0,11%, до 60,1 рубля, курс евро был на уровне 61,15 рубля (-0,99%).

При этом индекс Мосбиржи снижался на 1,24% - до 2 153,01 пункта, индекс РТС падал до 1 128,74 пункта (-0,88%)

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет.