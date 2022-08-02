Захарова заявила, что Лавров, в отличие от Пелоси, летит в Азию не с провокацией

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава МИД России Сергей Лавров направляется в Азию не с провокацией, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а для сотрудничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самолет с Лавровым отправляется в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже... Лавров везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество", - отметила дипломат в своем Телеграм-канале.

Ранее KP.RU писал, что самолет Ненси Пелоси повернул в сторону Тайваня. Отмечалось, что борт летит над морем Сулавеси в западной части Тихого океана.

Также ранее в китайском МИДе подтвердили готовность КНР жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию прибытия самолета Нэнси Пелоси на Тайвань, видео можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что самолет Пелоси приземлится на Тайване 2 августа. Аэропорт тайваньской столицы Тайбэя "Таоюань" получил письмо с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах якобы для срыва визита Пелоси. Эвакуации из аэропорта на тот момент не объявлялось, но сотрудников призвали быть бдительными. При этом отмечалось, что прибытие Пелоси ожидается в другой тайбэйский аэропорт.