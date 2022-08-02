Трасс оговорилась, высказываясь о Путине

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Кандидат в премьер-министры Британии Лиз Трасс оговорилась, высказываясь о российском президенте Владимире Путине в ходе встречи с коллегами по Консервативной партии, сообщает издание Daily Express.

"Я продолжу бороться за Владимира Путина!" - сказала политик во время выступления в Эксетере.

Затем Трасс поправила себя, уточнив, что планирует бороться с президентом России.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс испугалась и прервала дебаты за кресло премьера на критических словах о Путине. Инцидент произошел, когда прения главы министра иностранных дел страны Лиз Трасс и бывшего министра финансов Риши Сунака транслировались в прямом эфире канала TalkTV .

Также ранее Мария Захарова высмеяла заявление Лиз Трасс о намерениях Путина “аннексировать Прибалтику”. Официальный представитель российского МИД иронично отозвалась о проницательности главы МИД Великобритании Лиз Трасс.