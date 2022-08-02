США расширили санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США расширили санкции против России, об этом сегодня, 2 августа, сообщили в американском минфине.

Так, в списке санкций на этот раз оказался глава "ФосАгро" Андрей Гурьев и бывшая спортсменка Алина Кабаева.

Также США добавили в перечень ограничений по РФ 13 физлиц и свыше 30 компаний, а также две яхты, якобы связанные с Россией.

Ранее Минторг США сообщил о введении санкций против еще 120 организаций из России и Белоруссии.

Также ранее Минторг США представил список предметов роскоши, запрещенных к экспорту в Россию. В РФ теперь запрещено ввозить ювелирные изделия, концертные рояли, меховые шкуры, виски и сигары.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2022 года можно прочитать здесь.