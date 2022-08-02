Китай проведет испытание ракеты и боевые стрельбы у Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия Китая в рамках военных операций возле Тайваня планирует проведение ракетных испытаний и боевых стрельб, сообщил сегодня, 2 августа, официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Отмечается, что начиная с вечера 2 августа ВС Китая приступят к военным операциям вокруг Тайваня - в частности, в Тайваньском проливе будут проходить боевые стрельбы на дальнее расстояние.

"Эти действия выступают справедливым сдерживающим фактором в отношении произошедшей в последнее время крупной эскалации негативных действий Соединенных Штатов по тайваньскому вопросу и серьезным предупреждением силам, выступающим за независимость Тайваня", - подчеркнул Ши И.

Ранее СМИ сообщали, что самолет Пелоси приземлится на Тайване 2 августа. Аэропорт тайваньской столицы Тайбэя "Таоюань" получил письмо с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах якобы для срыва визита Пелоси. Эвакуации из аэропорта на тот момент не объявлялось, но сотрудников призвали быть бдительными. При этом отмечалось, что прибытие Пелоси ожидается в другой тайбэйский аэропорт.

Также ранее китайский МИД подтвердил готовность КНР жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию прибытия самолета Нэнси Пелоси на Тайвань, видео можно посмотреть здесь.