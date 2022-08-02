Адвокат дала советы, как увеличить будущую пенсию Фото: Иван ВИСЛОВ

Вопрос пенсионный выплат очень животрепещущий, каждому хочется, чтобы эта сумма была достойной. Адвокат Ольга Сулим дала советы, как увеличить будущие выплаты.

Повлиять на сумму выплат можно самостоятельно, для этого нужно собирать все документы, которые подтверждают трудовой стаж и приравненные к нему годы – это отпуск по уходу за детьми.

Еще один аргумент в пользу увеличения пенсии – это работа на Севере и в приравненных к нему регионах Дальнего Востока, а также на опасных производствах. Но нужно предоставить документы, подтверждающие работу в этих условиях.

- В-третьих, размер пенсии увеличивается, причем значительно, в том случае, если отложить выход на пенсию на несколько лет, - говорит «Российской газете» адвокат.

Какие документы повысят размер выплат:

Наличие нетрудоспособных членов семьи, которые находились на иждивении,

Допстаж за период до 01.01.2002 г,

Переезде пенсионера на новое место жительства в сельскую местность.

В случае последнего нужно обратиться в местное отделение ПФР и написать заявление о назначении выплат и перерасчете пенсии.

- И автоматически увеличивается в два раза фиксированная часть страховой пенсии по старости людям, которые старше 80 лет, - заключила адвокат.

С 1 августа в России увеличили страховые выплаты работающим пенсионерам. Их пересчитали в плановом порядке. Сумму начислений обновили с учетом инфляции — без каких-либо заявлений от россиян пенсионного возраста — и в зависимости от поступившей в пенсионную систему суммы. передает телеканал "360".

А в Госдуму в осеннюю сессию внесут законопроект о выплате 13-й пенсии. Такое нововведение поможет поддержать одну из наименее социально защищенных категорий граждан, пишет газета "Известия".