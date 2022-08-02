Вирусолог Волчков напомнил, что в августе 2022 года нужно прививаться тем, кто не вакцинировался ранее Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков заявил, что прививаться от коронавируса в августе 2022 года нужно в первую очередь тем, кто не переболел и не вакцинировался ранее, либо делал это давно.

"В идеале нужно каждого конкретного индивидуума рассматривать отдельно, нужен персонализированный подход. Если человек переболел «дельтой» и у него были симптомы, когда пришел «омикрон», кроме того, он еще и вакцинировался — сейчас ничего делать не стоит. Если мы рассматриваем историю людей, которые недавно вакцинировались и не болели никогда, то надо принимать решение в зависимости от срока последней вакцинации. Если это было существенно раньше, чем полгода назад, в преддверии осеннего сезона я бы им порекомендовал вакцинироваться", - пояснил он в беседе с "Газета.ru".

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова в беседе с RT дала рекомендации, как обезопасить себя от инфицирования коронавирусом на фоне снижения коллективного иммунитета в России до 10,7%. По мнению вирусолога, в России в осенние месяцы существует вероятность подъёма заболеваемости коронавирусом.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что вакцинация и ее темпы важны для борьбы с коронавирусной инфекцией, передают "Известия".