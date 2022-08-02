Врачи назвали основные признаки, которые могут свидетельствовать об инфаркте Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Терапевт Нэя Георгиева и кардиолог Анна Дроганова рассказали, что помимо отдающей в левую руку и под лопатку резкой боли инфаркт может сопровождаться рядом нетипичных симптомов, в частности кашлем, головокружением и удушьем.

"По характеру боль при инфаркте миокарда жгущая, давящая, сжимающая. Но самое главное, что, в отличие от приступа стенокардии, она не проходит за несколько минут и может сопровождаться сильным страхом смерти, одышкой, ознобом и резкой слабостью", - рассказала Дроганова в беседе с Lenta.ru

К неочевидным симптомам врач-терапевт Георгиева отнесла острые, резкие, «кинжальные» боли в нетипичных местах — не за грудиной, а в области горла, пальцев рук, грудном отделе позвоночника и в области солнечного сплетения, челюсти.

Кардиолог Дроганова также подчеркнула, что, если случилась «закупорка» артерии, сердечная мышца не умирает за минуты. Поэтому очень важно при появлении боли за грудиной, которая быстро не проходит, или других симптомах заболевания, максимально быстро обратиться за медицинской помощью.

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