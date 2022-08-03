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Общество2 августа 2022 21:09

Эксперт по недвижимости Соловьева посоветовала внимательно проверять квитанции за ЖКХ на лишние услуги

По словам специалиста, некоторые управляющие компании включают страхование квартиры или услуги кабельного телевидения, телевизионную антенну и радиоточку
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Эксперт по недвижимости Соловьева посоветовала внимательно проверять квитанции за ЖКХ на лишние услуги

Эксперт по недвижимости Соловьева посоветовала внимательно проверять квитанции за ЖКХ на лишние услуги

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эксперт по управлению и эксплуатации недвижимости Юлия Соловьева заявила, что чтобы не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги, стоит внимательно изучать единый платежный документ (ЕПД).

"Если там есть лишние услуги, от которых вы хотели бы отказаться, то нужно обратиться в свою управляющую компанию и написать заявление на отключение этих услуг", - пояснила она в беседе с Lenta.ru

По словам специалиста, некоторые управляющие компании включают страхование квартиры или услуги кабельного телевидения, телевизионную антенну и радиоточку.

По оценке экспертов, жители многоквартирных домов переплачивают за «коммуналку» более 100%. Для многих управляющих компаний строка «содержание общедомового имущества» дает возможность заработать на невнимательных собственниках жилья. Нечистые на руку коммунальщики включают в счет услуги, которых там не должно быть или заставляют дважды оплачивать одни и те же услуги под разными названиями, пишет "Пятый канал".

Кстати, мошенничество управляющих компаний, избыточное тепло в квартирах и дублирование платежей за вывоз мусора — самые распространенные причины «раздувания» квитанций ЖКХ, рассказали «Известиям» в НП «ЖКХ Контроль»