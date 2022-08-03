Эксперт по недвижимости Соловьева посоветовала внимательно проверять квитанции за ЖКХ на лишние услуги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эксперт по управлению и эксплуатации недвижимости Юлия Соловьева заявила, что чтобы не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги, стоит внимательно изучать единый платежный документ (ЕПД).

"Если там есть лишние услуги, от которых вы хотели бы отказаться, то нужно обратиться в свою управляющую компанию и написать заявление на отключение этих услуг", - пояснила она в беседе с Lenta.ru

По словам специалиста, некоторые управляющие компании включают страхование квартиры или услуги кабельного телевидения, телевизионную антенну и радиоточку.

По оценке экспертов, жители многоквартирных домов переплачивают за «коммуналку» более 100%. Для многих управляющих компаний строка «содержание общедомового имущества» дает возможность заработать на невнимательных собственниках жилья. Нечистые на руку коммунальщики включают в счет услуги, которых там не должно быть или заставляют дважды оплачивать одни и те же услуги под разными названиями, пишет "Пятый канал".

Кстати, мошенничество управляющих компаний, избыточное тепло в квартирах и дублирование платежей за вывоз мусора — самые распространенные причины «раздувания» квитанций ЖКХ, рассказали «Известиям» в НП «ЖКХ Контроль»