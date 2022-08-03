Нэнси Пелоси начала встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь Фото: REUTERS

Утром 3 августа Нэнси Пелоси начала встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, сообщает телеканал TTV.

Перед началом беседы Инвэнь наградила американскую гостью правительственной медалью. Пелоси заявила, что для нее большая часть получить орден из рук Цай Инвэнь.

Она также добавила, что Тайвань будет укреплять партнерство с США в различных сферах, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Напомним, 2 августа самолет с главой Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сел на Тайване. О планирующемся визите Пелоси на Тайвань стало известно в конце июля 2022 года. Однако в Китае крайне негативно восприняли этот визит, посчитав поездку Пелоси недопустимой.

МИД КНР сообщили о готовности Пекина крайне жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань: официальный представитель ведомства заявил, что Китай "готов похоронить любого врага".