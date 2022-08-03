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В мире3 августа 2022 6:31

Шрёдер назвал "мудрым" решение Меркель и Штайнмайера о недопущении вступления Украины в НАТО

Экс-канцлер Германии напомнил, что Зеленский заявил о наличии альтернативы членству в альянсе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шрёдер назвал "мудрым" решение Меркель и Штайнмайера о недопущении вступления Украины в НАТО

Шрёдер назвал "мудрым" решение Меркель и Штайнмайера о недопущении вступления Украины в НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что экс-глава немецкого правительства Ангела Меркель и занимавший в то время пост главы Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приняли «мудрое решение» на саммите НАТО в 2008 году о недопущении вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Членство Украины в НАТО - благо, кто этому помешал на саммите НАТО в 2008 году? Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер … Это было мудрое решение», - заявил бывший немецкий канцлер в опубликованном в среду, 3 июля, интервью изданию Stern.

Как отметил Шрёдер, даже президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии альтернативы, такая как вооруженный нейтралитет страны без членства в НАТО, как у Австрии.

Напомним, Шрёдер занимал пост главы немецкого правительства в период с 1998 по 2005 годах, когда на этом посту его сменила Меркель, которая оставалась канцлером до 2021 года.