Австралия впервые за 10 лет проверит боеготовность своей армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о начале первой за десять лет проверки боевой готовности вооруженных сил страны. Как уточнил глава правительства, проверка нужна для «защиты нации и предотвращения конфликтов», а также на фоне «ухудшающейся обстановки в плане безопасности».

Альбанезе заявил, что предстающий смотр подготовит страну «к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие оборонных возможностей и структуры вооруженных сил поставленным целям, их доступность и максимальный доход от инвестиций».

Как сообщается, к проверке боеготовности привлекут отставного маршала авиации Ангуса Хьюстона и бывшего министра обороны Австралии Стивена Смита. Глава австралийского правительства заявил также о необходимости «откровенно оценить» объем инвестиций в оборонные проекты. По его мнению, многие из данных проектов выходят за рамки бюджета, а сроки выполнения задерживаются. Отмечается, что итоги проверки представят не позднее марта следующего года.