"Умный" алгоритм оставит на Авито Работе только актуальные резюме и вакансии

Найти работу или сотрудников в компанию станет еще проще. Авито Работа внедряет новую модель, которая сделает поиск кадров и вакансий максимально удобным и безопасным. Сервис разработал специальный инструмент, с помощью которого будет отслеживать актуальность всех размещенных резюме и вакансий. Умный алгоритм будет скрывать устаревшие данные и поднимать выше в поиске актуальные.

Все это поможет работодателям оперативнее находить потенциальных сотрудников, ведь они будут общаться с соискателями, которые в данный момент действительно находятся в поиске работы. В свою очередь пользователи, которые ищут работу, не будут отвлекаться на устаревшие вакансии.

- Широкая база кандидатов и вакансий, разделенная по разным специальностям, уровню опыта и графику работы, - важное отличие нашей платформы. Количество объявлений постоянно растет. В связи с этим, а также с точки зрения безопасности крайне важно отслеживать их актуальность. Применяемая нами модель поможет сделать поисковую выдачу намного чище и релевантнее, - отметил Евгений Раев, глава направлений соискательского опыта и безопасности (Trust & Safety) в Авито Работе.

КАК РАБОТАЕТ «УМНЫЙ» АЛГОРИТМ

Отслеживать и проверять объявления система будет с помощью внутренних баллов. Алгоритм анализирует размещенную информацию исходя из активности авторов, а также учитывает то, когда была размещена та или иная информация, как часто ее редактировали, были ли жалобы от пользователей и т. д.

При этом без уведомления пользователя никакая информация удалена не будет. Если объявление неактивное, сначала поступит пуш-уведомление или звонок. После анализа объявления актуальные публикации будут подняты на более высокие позиции, а устаревшие - закроются с возможностью разархивирования. Эта функция доступна для пользователей по всей стране и является бесплатной.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Платформу Авито Работа для поиска сотрудников используют более половины работодателей России (66%). Это данные исследования агентства B2B Research, которое проводилось в мае 2022 года.

• 1,6 млн – число работодателей, зарегистрированных на сервисе. В их числе малый и средний бизнес.

• 3,6 млн – количество объявлений, размещенных в разделе Работа. Из которых 3 млн – резюме, 600 000 вакансий

• 20 млн пользователей в месяц просматривают вакансии (данные Авито за апрель 2022).