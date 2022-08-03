Читатели Die Welt похвалили Шредера за решение пойти на диалог с Путиным

Немцам понравились заявления Шредера о необходимости диалога с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели сайта немецкого издания Die Welt горячо поддержали экс-канцлера Германии Герхарда Шредера после его заявления о необходимости политического диалога между западными политиками и российским президентом Владимиром Путиным. Также немецкие интернет-пользователи одобрили слова Шредера о том, что газопровод «Северный поток» обязательно должен быть запущен.

«Вы можете думать о нем, что хотите, но решение лежит в переговорах. Политический ветеран просто прав», - отметил один из комментаторов.

«Я не фанат СДПГ и Шредера, но он прав в том, что сказал, и остается одним из немногих, кто все еще может думать и отстаивать то, что делает. Германия и коллективный ЕС мутировал в вассала США, и как только американцы что-то не одобрят, этого делать не будут», - написал другой читатель немецкого издания.

Ранее стало известно, Шредер провел встречу с Путиным в ходе своей поездки в Москву. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Отмечается, что Шредер был весьма обеспокоен реальным положением дел и энергетическим кризисом в Европе, поэтому просил Путина видение ситуации российской стороны.