Песков раскрыл подробности встречи Путина и Шредера в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о встречи президента России Владимира Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в Москве, отметив, что темами их разговора стали энергетический кризис в Европе, а также проблемы с поставками газа.

«Бывший канцлер обеспокоен реальным положением дел и энергетическим кризисом, который разгорается в Европе и нерадужными перспективами в этой области. Он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны», - рассказал представитель Кремля.

Как сообщил Песков, Кремль располагает полной записью беседы президента России экс-канцлера ФРГ, «если кто-то решится играть содержанием».

Напомним, как писал сайт KP.RU, представитель Кремля также сообщил, что во время встречи бывший глава немецкого правительства также спрашивал у российского президента о возможности задействовать трубопровод «Северный поток - 2» для поставок голубого топлива в Европу в нынешней ситуации. Путин в ответ заявил, что «технологически это возможно».