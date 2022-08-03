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Политика3 августа 2022 11:32

Песков раскрыл подробности встречи Путина и Шредера в Москве

Песков сообщил, что темой встречи Путина и Шредера стал энергетический кризис в Европе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков раскрыл подробности встречи Путина и Шредера в Москве

Песков раскрыл подробности встречи Путина и Шредера в Москве

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о встречи президента России Владимира Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в Москве, отметив, что темами их разговора стали энергетический кризис в Европе, а также проблемы с поставками газа.

«Бывший канцлер обеспокоен реальным положением дел и энергетическим кризисом, который разгорается в Европе и нерадужными перспективами в этой области. Он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны», - рассказал представитель Кремля.

Как сообщил Песков, Кремль располагает полной записью беседы президента России экс-канцлера ФРГ, «если кто-то решится играть содержанием».

Напомним, как писал сайт KP.RU, представитель Кремля также сообщил, что во время встречи бывший глава немецкого правительства также спрашивал у российского президента о возможности задействовать трубопровод «Северный поток - 2» для поставок голубого топлива в Европу в нынешней ситуации. Путин в ответ заявил, что «технологически это возможно».