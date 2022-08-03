Сотрудник склада Ozon в Истре заявил о сгоревших «миллионах тонн товаров» Фото: пресс-служба управления МЧС по Московской области

Сотрудник склада Ozon Валерий Стечкин рассказал, что при пожаре на подмосковном складе сгорело большое количество товара и личные вещи сотрудников.

"Миллионы тонн, миллионы тонн товара. И хранились, и сгорели. У склада три блока, полтора уже полыхают. В каждом блоке 6 этажей стеллажей. Какой материальный ущерб, я даже представить не могу. Горят раздевалки, туда никого не пускали", - рассказал он изданию "Газета.ru".

Стечкин также отметил, что эвакуация со склада прошла оперативно, среди сотрудников паники не было.

Напомним, как пишет телеканал "360", ЧП произошло в селе Петровское городского округа Истра. О пожаре стало известно сегодня в 12.30. По информации Ozon, возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. В МЧС сообщили, что к тушению привлечено 100 человек, привлечена авиация. На месте дежурят службы скорой помощи.

Источник ФАН в экстренных службах рассказал, что на складе никого не было. Все сотрудники успели эвакуироваться. В результате возгорания, как отметил собеседник издания, частично обрушилась крыша.

В связи с происшествием подмосковная прокуратура начала проверку. В OZON уже пообещали компенсации покупателям и продавцам, чьи товары в результате пожара будут утрачены.