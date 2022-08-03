Специалист рассказал, как сделать отдых на даче безопасным для детей Фото: Shutterstock

Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максим Соколов рассказал, как обезопасить дачный участок для детского отдыха.

"В первую очередь необходимо оградить участок. <...> Желательно, чтобы ограда была высокой, не имела щелей и острых областей. Кроме этого, можно установить специальный замок, который не под силу открыть детям", - сказал он в беседе с изданием "Газета.ru".

Специалист также порекомендовал избавиться от опасных растений на даче, так как некоторые виды кустарников и цветов бывают колючими или режущими.

"Также спрячьте инструменты и химию. Храните все инструменты, удобрения, моющие средства и другие потенциально опасные предметы под замком. Дети любят играть с садовыми инструментами, поэтому можно приобрести для них игрушечные версии. И не забудьте закрыть все двери", - резюмировал Соколов.

Кстати, как пишут "Известия", на летнюю пору приходится треть ДТП с участием детей. Растет и количество преступлений, совершаемых подростками в состоянии алкогольного опьянения. По данным опроса, треть респондентов (34%) считают, что дети менее защищены в период летних каникул, чем в другие времена года, так как бывают предоставлены сами себе. Школьники больше времени проводят на улице, чаще остаются дома одни.

До этого практикующий психолог Наталия Дербенёва дала советы по организации досуга для детей в летнее время. По ее словам, если, сидя на даче, вы говорите детям выйти на улицу и поиграть, а сами смотрите телевизор, то, скорее всего, они останутся у себя в комнате. Если они увидят, что родители веселятся или просто наслаждаются солнечным днём, быстро последуют за вами, рассказывает Life.ru