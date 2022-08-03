МИД Финляндии рекомендовал магазинам не продавать санкционные товары россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Финляндии рекомендует магазинам проверять паспорт покупателей при продаже дорогих товаров, отказывая россиянам в продаже санкционных товаров.

«Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в РФ», - приводит финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE заявление внешнеполитического ведомства.

В министерстве также заявили, что на практике магазинам может быть трудно определить, отправляется ли товар в Россию или остается в Финляндии, отметив, что именно поэтому рекомендуют проверять паспорт покупателя, а также подчеркнули, что в каждом конкретном случае нужно принимать решение индивидуально.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Финляндии заявили о планах построить заграждения на границе с Россией. Как заявили в ведомстве, это необходимо для укрепления безопасности страны.