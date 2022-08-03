Уроки стрельбы станут обязательными в школах Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уроки стрельбы будут обязательной частью учебной программы в школах Польши с началом нового учебного года. Такое заявление сделали в Министерстве образования и науки республики.

«Растущая угроза безопасности государства требует дополнения целей образования приобретением умения стрелять и подготовкой учеников к действиям, вызванным военными условиями», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что уроки стрельбы станут обязательными с 1 сентября текущего года для учащихся восьмых классов общеобразовательных школ, а также для учеников первых классов лицеев. Ведомство заявляет, что новой дисциплиной все школы республики должны быть охвачены к 2024 году.

Сообщается, что занятия по стрельбе из пневматического оружия могут проводиться в физкультурных залах, а стрельбе из огнестрельного оружия буду учить на полигонах или в специально подготовленных для этого тирах. Кроме того, ученикам будут рассказывать о проведении спасательных работ в городских условиях.