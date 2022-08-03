Глава Минобороны Испании обвинила Россию в кибератаке на научный центр в Мадриде Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Россия причастна к хакерской атаке на Высший совет по научным исследованиям Испании, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес.

«Единственное, что я могу сказать, это то, что одновременно с этой кибератакой был уведомлен Национальный криптологический центр и приняты соответствующие меры. Точно так же, как Россия атакует Украину, она использует другие виды гибридного оружия, как эта кибератака», – сказала глава Минобороны Испании в ходе выступления.

Ранее Министерство науки и инноваций королевства сообщило о взломе серверов совета по научным исследованиям. По информации ведомства, злоумышленники использовали программу-вымогатель. Как заявили в Министерстве, эксперты указывают на то, что кибератака была якобы совершена из России. Секретная или конфиденциальная информация при этом не была похищена, отметили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, в начале июня МИД РФ назвал стран-лидеров по кибератакам на госорганы России.