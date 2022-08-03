Нидерланды запретили российским фермерам использовать названия «Гауда», «Эдам» и «Маасдам» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Нидерландов запретило российским фермерам, участвующим в фестивале «Сыр.Пир.Мир», использовать названия «Гауда», «Эдам», «Маасдам». Об этом рассказал ресторатор и автор Telegram-канала «СысоевFM» Александр Сысоев.

Как уточнил ресторатор, несмотря на заявления Нидерландов, мероприятие состоится, а участие в фестивале, который будет проходить в деревне Дубровское с пятницы по воскресенье, с 5 по 7 августа, подтвердили 320 фермеров.

«Российский сыр за годы сделал действительно большой скачок в качестве, так что даже жалко, что это проходит не в центре Москвы», - заявил Сысоев.

Тем временем организатор мероприятия Олег Сирота заявил, что мнение посольства Нидерландов российские фермеры «вертели на сырной мешалке». По его словам, если представители Нидерландов не согласны, то должны решают данный вопрос через Истринский районный суд.