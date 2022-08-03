Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика3 августа 2022 14:34

Аналитик рассказал, почему россияне начали отказываться от наличных

Аналитик Плеханов объяснил, почему в июле 2022 начал сокращаться объем наличных денег в обращении
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Аналитик рассказал, почему россияне начали отказываться от наличных

Аналитик рассказал, почему россияне начали отказываться от наличных

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Аналитик института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов сообщил, что с 1 марта по 1 июня объем наличных на руках у населения снизился в общей сложности на 620 миллиардов рублей — с 13,9 до 13,3 триллиона, а за июнь снова вырос на 0,4%.

"В целом процесс перетока средств населения в банки практически завершен. Этому способствует снижение ставок по депозитам, которое в настоящее время наблюдается в банковской системе", - рассказал он в беседе с "Ридусом"

В то же время в банках отмечается переток средств со вкладов на текущие счета, которые в условиях низких процентных ставок мало отличаются от традиционных депозитов, но дают больше возможностей для оперативного использования средств, добавил он.