Россия и Украина обменялись военнопленными 27 раз Фото: REUTERS

Россия и Украина провели обмен военнопленными и телами погибших уже 27 раз, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"При участии Международного комитета Красного Креста удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», – рассказал на брифинге замглавы Минобороны России Александр Фомин.

По его словам, репатриация украинских военных осуществляется своевременно. Как сообщил замминистра, на сегодняшний день Киеву переданы 18 человек.

Он также напомнил, что в апреле и мае этого года была проведена эвакуация с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе мирного населения и украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований. Всего с завода более трех тысяч человек, из которых свыше 2,4 тысячи были военнослужащими Вооруженных сил Украины и бойцы нацформирований, рассказал Фомин.

Как отметил замглавы Минобороны, в российском военном ведомстве создана постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Замминистра заверил, что она работает в соответствии с рекомендациями и принципами Женевской конвенции.