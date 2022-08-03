Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении норм права по отношению к российским военнопленным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство российских военнопленных на Украине подвергаются физическому насилию, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Как рассказал замглавы Минобороны РФ на брифинге, результаты опроса вернувшихся из плена военнослужащих показали, что избиениям на Украине подвергся 81% военных. Кроме того, 79% российских солдат не смогли связаться с родственниками, 55% насильно привлекались к съемкам пропагандистских видео, 46% не получили необходимую медицинскую помощь.

Фомин отметил, что широко распространенны в интернете видеоролики о «чудовищных актах насилия над пленными военнослужащими Вооруженных сил России, ДНР и ЛНР». Украинские националисты также оказывают психологическое давление на родственников военнопленных с целью получения денежных средств, сообщил он.

По словам Фомина, российские военные также недостаточно обеспечивались питанием. Так, в месте их содержания, принадлежащем СБУ, питание предоставлялось один раз в день. Рацион военнопленных там составлял кусок хлеба, 50 граммов каши и стакан воды, при том сами они постоянно находились в масках, закрывающих глаза, сообщил замминистра.