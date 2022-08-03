В Москве и Петербурге откроют два магазина duty free для дипломатов и их семей

В Москве и Петербурге откроют по магазину "дьюти фри" для дипломатов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два магазина duty free откроются в Москве и Петербурге. Они будут обслуживать исключительно дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей. Соответствующее постановление российского правительства опубликовано в среду 3 августа на интернет-портале правовой информации, документ доступен здесь.

В магазинах беспошлинной торговли, напоминающих советские «Березки», будет продаваться алкоголь, косметика, парфюмерия, украшения, табачные изделия, часы, смартфоны. Сделать покупку можно будет только предъявив документ об аккредитации при МИД России. Товары будут продаваться за рубли, доллары или евро.

Дипломаты смогут покупать и алкоголь для официальных мероприятий, но на такое количество спиртного надо будет подавать специальную заявку.

Напомним, в мае 2022 года цены в Duty Free Шереметьево снизились из-за курса валют. Авиапассажиры рассказали, что, покупая товары за евро и доллары, можно сильно сэкономить.